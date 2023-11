Koszmarny początek i zakończenie Młynów Stoisław Koszalin [ZDJĘCIA]

Dla podopiecznych trenera Krzysztofa Przybylskiego to siódme z rzędu niepowodzenie w rozgrywkach. Na koncie Młynów pozostają zaledwie 2 punkty, zdobyte w 1. kolejce w meczu z Handball JKS Jarosław. Do końca 1. rundy pozostał im jeszcze wyjazd do beniaminka, Energi Szczypiorno Kalisz, jedynej drużyny, którą Młyny wyprzedzają w tabeli. Przed przerwą w rozgrywkach, która potrwa do początku stycznia 2024 roku, Superliga rozegra jeszcze pierwszą serię z rundy rewanżowej. Koszalinianki pojadą w niej do Jarosławia (18.11).

Już po niespełna 4. minutach o czas - przy wyniku 0:4 - poprosił trener Przybylski. Jego uwagi niewiele zmieniły. W 11. min meczu było 0:6 i patrząc na postawę koszalińskiej drużyny nie był to wcale... najgorszy wynik. Sytuację ratowała niezawodna Natalia Filończuk, która obroniła kilka strzałów rywalek. Gdyby nie to, Galiczanka mogła mieć 10-11 goli na koncie.

W 3. minucie po zmianie stron na tablicy pojawił się pierwszy - od początkowego 0:0 - remis 13:13, po karnym Hanny Rycharskiej. Na doświadczonej kołowej opierała się cała gra Młynów w ataku po przerwie. W drugiej połowie zdobyła aż 9 z 12 goli zespołu. W całym meczu zanotowała 12 trafień na 13 oddanych rzutów (w tym 5/5 z 7 metra)!

Po trzech kolejnych remisach, w 41. min Rycharska trafiła na pierwszą przewagę 17:16, a za chwilę do dwóch goli powiększyła ją Adrianna Nowicka. Ten doświadczony duet dobrze współpracował na boisku i dawał nadzieję na przełamanie serii porażek. Po trzech kolejnych bramkach Rycharskiej, w 48. min było już 21:18 i wydawało się, że Młyny zaczynają kontrolować mecz.

Różnica 3 goli utrzymała się do 54. min (23:20). Końcówka meczu w wykonaniu koszalińskiej drużyny przypominała to, co działo się na początku. Proste błędy, złe decyzje, straty nawet podczas gry w przewadze. Do tego pech, jak przy rzucie Karoliny Szajek przez całe boisko do pustej bramki, po którym piłka trafiła w słupek. To nie mogło skończyć się dobrze.