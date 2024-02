Koszykarze Żaka Koszalin przerwali serię porażek [ZDJĘCIA]

Wyniki innych sobotnich meczów 24. kolejki: Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Decka Pelplin 84:56, Miasto Szkła Krosno - GKS Tychy 81:76, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Weegree AZS Politechnika Opolska 81:59.

Żak Koszalin - Polonia Warszawa 92:90 (19:25, 31:25, 16:14, 26:26)

Żak: Rajewicz 18 (1x3), Pawlak 15 (1x3, 5 as., 4 zb.), Krajewski 14 (3 zb., 3 as., 3 prze.), Rosiński 8 (7 zb., 3 prze., 3 str.), Kondrat 4 - Tomaszewski 13 (3 prze.), Czerniewicz 11 (1x3, 5 zb., 3 as.), Skiba 4 (1x3, 3 as.), Szewczyk 3 (1x3), Życzkowski 2 (5 zb.).

Polonia: Kuźkow 25 (5x3), Williams 17 (2x3, 5 zb., 5 as., 6 str.), Cechniak 15 (10 zb., 3 bl., 3 str.), Motel 7 (5 as., 5 str.), Lisewski 4 (3 zb., 3 as., 3 str.) - Dutkiewicz 7 (2x3), Kierlewicz 6 (1x3, 6 as., 3 str.), Pietras 5 (5 zb.), Osiński 2, Wojtyński 2, Oleksy 0.