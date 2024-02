Kreatywni i z pasją. Koszalinianie otrzymali stypendia w zakresie kultury

Biorąc to pod uwagę, prezydent Koszalina przyznał stypendia na rok 2024. Do rozpatrzenia było 20 wniosków, a ostatecznie zdecydowano, że wsparcie finansowe otrzyma 9 osób. Tegoroczny budżet stypendialny to 51 000 złotych.

Przypomnijmy, że wnioski o przyznanie stypendium można było składać do 30 listopada ubiegłego roku. Nagrodę przyznawano za działania twórcze we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, za działania związane z upowszechnianiem kultury w zakresie: animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów i szkoleń dla kadr kultury, udziału w wydarzeniach oraz za działania dotyczące opieki nad zabytkami.

W kategorii działań związanych z upowszechnianiem kultury wyróżniono: 1. Katarzynę Soroko - "Poza ekranem - warsztaty artystyczno - plastyczne dla dzieci i młodzieży", 2. Joannę Augustyniak - "Kto ty jesteś? Koszalinianin mały!", 3. Piotra Maderę - "Pasja a życie - warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży".

Na koniec zaznaczmy, że wysokość stypendium na działania twórcze może wynieść od 2000 do 6000 złotych, na upowszechnianie kultury od 1000 do 5000 zł oraz na opiekę nad zabytkami w wysokości od 3000 do 7000 złotych. Nie licząc tegorocznej edycji, do tej pory, czyli od 2020 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja naboru, stypendia otrzymało 29 osób w łącznej kwocie 160 tysięcy złotych.