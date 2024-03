70. urodziny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Premiera "Makbeta" na jubileusz [ZDJĘCIA]

Premierowy spektakl poprzedziła gala, której mocnym punktem było orędzie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

W tym roku jego autorem jest norweski dramatopisarz, laureat zeszłorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Jon Fosse, tematem zaś pokój.

"Wojna to walka przeciwko temu, co w człowieku najgłębsze, wyjątkowe. I jest to zarazem walka przeciwko wszelkiej sztuce, przeciwko temu, co w sztuce najgłębsze - przekonywał w swoim orędziu - "To proste. Wojna i sztuka to przeciwieństwa. Wojna i pokój to przeciwieństwa. Sztuka to pokój."