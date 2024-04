Kulturalny piątek w Koszalinie. Gdzie warto się wybrać?

Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza do swojej siedziby przy placu Polonii w piątek na godzinę 17 na koncert EłMi . To poznańsko-kołobrzeski duet, orbitujący wokół estetyki lo-fi zamkniętej w piosenkowych miniaturach.

„Musical Variety- różnorodność jest przyprawą życia" to propozycja Teatru Muzycznego Adria. Spektakl wypełniony znanymi piosenkami polskiej i zagranicznej muzyki pop, rock oraz utworami znanymi z filmów i musicali. Usłyszymy utwory takie jak m.in. "Bad Romance", " Tak, tak, to ja", "Zabierz tę miłość", "Nieznajomy", "Roxanne", "City of Stars" a wszystko to w polskim tłumaczeniu. Początek o godzinie 19.

Natomiast Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza w piątek na swój najnowszy spektakl "Makbeta" w reżyserii Pawła Palcata. To klasyczna sztuka Williama Szekspira w nowoczesnej formie. Spektakl zobaczyć można w piątek o godzinie 19, ale też w sobotę o godzinie 18.