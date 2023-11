Łapówki za wyniki? Policja w Koszalina wszczęła śledztwo

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje koszalińska Prokuratura Rejonowa, a wszelkie czynności wykonują koszalińscy policjanci. Na razie nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów, nie wiadomo też, ile osób mogło brać udział w tym procederze oraz jak długo proceder trwał.

Wiadomo za to na pewno, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z pracowników złożyli na policji członkowie Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie. - Nastąpiło to natychmiast po tym, gdy do zarządu dotarły te informacje - zapewnia Robert Grabowski, rzecznik MWiK. - Były już pracownik naszej spółki, który wykonywał obowiązki próbobiorcy wody i ścieków, miał obiecywać, w zamian za dodatkowe korzyści majątkowe, pozytywne wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowo obiecywać, że będzie to zrobione dużo szybciej - tłumaczy rzecznik.