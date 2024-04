II tura wyborów zakończona. Oto nowe władze miast w regionie koszalińskim

Zapytany o najbliższą przyszłość odpowiedział, że planuje solidny odpoczynek, bo kampania było wyjątkowo intensywna. - A później zaczynam pracę w ratuszu. Nie przewiduję żadnych masowych zwolnień, wyrzucania z pracy czy rzezi, jak opowiadali przeciwnicy. W ratuszu pracują fachowcy, więc byłoby nieodpowiedzialne ich zwalniać. Ale pupile pana Jedlińskiego będą musieli odejść - zapowiedział.

Odchodzący prezydent Koszalina Piotr Jedliński również podziękował mieszkańcom za udział w wyborach. I pogratulował zwycięzcy.

- To była zacięta walka, zacięta kampania, w ostatnich dniach mocno zaostrzona, ale z demokracją się nie dyskutuje, wygrał kandydat, który zdobył większą liczbę głosów, więc to on będzie teraz prezydentem. Ja, po 22 latach pracy w urzędzie i 3 kadencjach prezydenckich, przechodzę do opozycji, jako radny miejski będę patrzył na ręce nowej władzy.