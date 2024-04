Prezydent Koszalina Piotr Jedliński dziękuje mieszkańcom i żegna się z fotelem głowy miasta [WIDEO]

Odchodzący prezydent Koszalina Piotr Jedliński zwołał konferencję w swoim gabinecie na II piętrze koszalińskiego ratusza. Również podziękował mieszkańcom za udział w wyborach. I pogratulował zwycięzcy.

- To była zacięta walka, zacięta kampania, w ostatnich dniach także mocno zaostrzona, ale z demokracją się nie dyskutuje, wygrał kandydat, który zdobył większą liczbę głosów, więc to on będzie teraz prezydentem. Ja, po 22 latach pracy w urzędzie i 3 kadencjach prezydenckich, przechodzę do opozycji, jako radny miejski będę patrzył na ręce nowej władzy - zapowiedział.