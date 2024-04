Koniec wyborów. Tomasz Sobieraj, nowo wybrany prezydent Koszalina dziękuje mieszkańcom. To była intensywna kampania [WIDEO] Jakub Roszkowski

- To była wyjątkowo intensywna kampania. Marzę o kilkudniowym odpoczynku. Ale później bierzemy się ostro do pracy. Żadnej rzezi, jeśli chodzi o etaty w ratuszu, nie przewiduję. To retoryka naszych przeciwników. Jedynie pupile pana Jedlińskiego muszą odejść - powiedział Tomasz Sobieraj, nowo wybrany prezydent Koszalina.