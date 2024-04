Leśnicy zapraszają w piątek na Rynek Staromiejski w Koszalinie. Będą rozdawać sadzonki Joanna Boroń

Leśnicy będą rozdawać sadzonki i opowiadać o lasach. Radosław Brzostek/archiwum

Koszalin to zielone miasto, ale może być jeszcze bardziej zielone. To zależy też od nas. W całej Polsce trwa akcja #sadziMY. Do udziału w sadzeniu drzew namawiają leśnicy. I rozdają sadzonki.