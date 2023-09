Liderzy Lewicy – Joanna Scheuring-Wielgus i Włodzimierz Czarzasty – w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Konferencja Lewicy odbywała się na tle koszalińskiego "Związkowca", wieżowca przeznaczonego do rozbiórki. Jak się okazało, miejsce to nie było wybrane przypadkowo. Liderzy Lewicy przedstawili jeden z ich głównych postulatów wyborczych: chcą w ciągu pięciu lat wybudować 300 tysięcy mieszkań, których w Polsce wciąż brakuje. Związkowiec miał symbolizować te brakujące miejsca.

Zaczęła Joanna Scheuring-Wielgus, która najpierw jednak nie omieszkała skrytykować lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego za jego niedawne wypowiedzi o tym, że "kobiety w ciąży też mają pełne prawo do życia i zdrowia". - Szef PiS nie ma pojęcia o życiu, a życiu kobiet tym bardziej – powiedziała.

Włodzimierz Czarzasty przeszedł do konkretów programowych Lewicy: że ta ma program, dzięki któremu w ciągu pięciu lat powstanie 300 tysięcy nowych mieszkań. - Owszem, te są, ale dla ludzi, którzy mają zdolność kredytową. Dziś 70 proc. Polaków tej zdolności nie ma – mówił.

Wraz z Scheuring-Wielgus i Czarzastym w konferencji wzięli też udział kandydaci Lewicy w najbliższych wyborach z okręgu koszalińskiego – Małgorzata Prokop-Paczkowska i Stanisław Wziątek. - Najistotniejsze jest to, by upomnieć się o grupy wykluczone, o tych, którzy potrzebują wsparcia, bo to jest ważne w demokratycznym państwie – powiedział Stanisław Wziątek.