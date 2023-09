Lotto 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Oto najczęściej losowane numery. Sprawdź, które liczby są szczęśliwe w 2023 roku 1.09.2023

Jakie są najczęstsze liczby w Lotto 2023? Sprawdź szanse na wygraną. Oto jakie są najwyższe wygrane w Polsce. Dlaczego Polacy tak chętnie grają? Wygrana milionów w Lotto to marzenie wielu graczy. Nawet te mniejsze wygrane cieszą. Co zrobić aby wygrać? Może wystarczy wybrać najpopularniejsze numery? Sprawdź szczegóły!

Lotto (do 1975 Toto-Lotek, do 2009 Duży Lotek) – to najstarsza i najpopularniejsza w Polsce gra liczbowa Totalizatora Sportowego, trwa od 1957 roku. Polega na zgadnięciu 6 liczb wylosowanych z zakresu od 1 do 49. Prawdopodobieństwo wygrania szóstki jest jak 1 do 13.983.816.

Tyle wynoszą szanse wygranej w Lotto Szóstka: 0,0000072 proc., czyli 1:13 983 816,

Piątka: 0,0018 proc., czyli 1:54 201,

Czwórka: 0,097 proc., czyli 1:1 032,

Trójka, od której zaczyna się płacenie: 1,77 proc., czyli 1:57.

Najwyższe wygrane w Lotto. Gdzie wygrano najwięcej?

Skrzyszów - 36 726 210,20 zł - 2017

Ziębice - 35 234 116,20 zł - 2015

Gdynia - 33 787 496,10 zł - 2012

Sławno - 33 357 545,90 zł - 2022

Bolesławiec - 30 927 429,60 zł - 2012

Jak grać w Lotto?

Za 3 zł wchodzisz do gry o miliony w kumulacjach. Wybierz 6 liczb z 49 a) możesz wybrać je samodzielnie lub b) zagrać na chybił trafił zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online. Zwiększ szansę i wygraną, grając systemem. Wytypuj więcej liczb w zakładzie - od 7 do nawet 12. Więcej liczb to większa szansa na wygraną! Zachowaj kupon. To jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza. Sprawdź wyniki i ciesz się wygraną. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Wyniki sprawdzaj gdzie chcesz i kiedy chcesz! Grając online, otrzymasz powiadomienie o wygranej i znajdziesz ją na swoim koncie gracza.

Od 1957 do 2016 roku, a więc przez pierwsze 59 lat istnienia gry, najczęściej wylosowano następujące liczby:

17, 34, 21, 24, 6 i 4. Ludzie grają, bo nie satysfakcjonuje ich sytuacja materialna – to najprostsze wyjaśnienie, choć składają się na nie różne sytuacje: od konieczności zebrania pieniędzy na spłatę olbrzymiego długu czy na zagraniczną operację dziecka do pomysłu łatwego wielkiego polepszenia komfortu życia czy skłonności do hazardu.

