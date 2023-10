Lubicie planszówki? Zarezerwujcie sobie czas w sobotę i idźcie do biblioteki w Koszalinie [WIDEO]

Wydarzenie koszalińska biblioteka organizuje we współpracy z grupą Planszówki Koszalin, tworzoną przez pasjonatów gier planszowych i nowych technologii.

Jak przekonuje Katarzyna Bielecka z Mediateki KBP, to świetna okazja dla fanów gier planszowych, by poznać nowe gry oraz innych fanów gier: - Bywa, że nie mamy z kim zagrać - mówi. - Biebliotekogranie to okazja, by wspólnie zagrać, ale też i by nawiązać planszówkowe przyjaźnie.

W wydarzeniu wziąć udział może każdy, niezależnie od wieku i swoich umiejętności.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.