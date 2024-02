Łukasz Sadura nowym zawodnikiem drużyny Młyny Stoisław Koszalin. To forma pomocy w walce z chorobą

W związku z powyższym klub Młyny Stoisław Koszalin postanowił zaangażować się w pomoc w jego walce o powrót do zdrowia. W najbliższych tygodniach prowadzone będą zbiórki na rzecz Łukasza, jak również licytacje podczas meczów naszej drużyny, o czym informować będziemy w odrębnych komunikatach.

- Podpisanie tej umowy to ogromne wzmocnienie dla naszej drużyny. Myślę, że pod względem sportowym okaże się to strzałem w dziesiątkę. Mam nadzieję, że Łukasz szybko wkomponuje się do naszej drużyny, by pomóc nam w walce o kolejne ligowe zwycięstwa. My do jego walki o powrót do zdrowia włączamy się w 200 procentach – komentuje nowy transfer trener Krzysztof Przybylski.