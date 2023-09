Magazyn, w którym schowasz prawie wszystko, jest w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO]

- W Koszalinie jesteśmy już od 7 lat - przypomina Marcin Grzelak, dyrektor regionu, odpowiedzialny za północno-zachodni obszar Polski w Rohlig Suus Logistics. - Ale rzeczywiście, ta nasza najnowsza inwestycja, czyli magazyn większy od poprzedniego o ponad 60 procent, daje nam nowe, wyjątkowe możliwości - przyznaje nasz rozmówca. - Operatorów logistycznych w Polsce jest sporo, ale nas odróżnia od tej klasycznej działalności spedycyjno - transportowej to, że jesteśmy w stanie objąć i zaprojektować najbardziej skomplikowany łańcuch dostaw i obsłużyć go od A do Z - przedstawia swoją firmę.

Ponieważ spółka działa w koszalińskiej Strefie Ekonomicznej, na otwarciu nie zabrakło prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego. - To kolejna firma o europejskim zasięgu działania, która otwiera nowoczesny oddział w naszej strefie – powiedział. - To cieszy, bo wzrasta prestiż miasta, a koszalinianie mają większą ofertę do znalezienia pracy. Firmie Rohlig SUUS Logistics życzę, by dalej dynamicznie rozwijała się na naszym rynku. Nowa siedziba to nowe możliwości rozwoju.