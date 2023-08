Marsz przeciwko przemocy już w niedzielę w Koszalinie. Trwa śledztwo policji w sprawie pobicia [WIDEO]

W dniu pobicia (sobota 19 sierpnia) Piotr - tradycyjnie przebrany za Spidermana - wraz z pozostałymi Superbohaterami uczestniczył w Nacławiu w wydarzeniu pod nazwą Pałacowe Spotkanie z Historią. Tamże współorganizował konkursy i zabawy. Po pikniku, na ulicę Harcerską w Koszalinie odwiózł go kolega. Niedługo potem miało dojść do brutalnego ataku, którego okoliczności nie są jeszcze znane. Nad tym pracują funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego.

Superbohaterowie, czyli społecznicy przebrani za popularne postacie z gier, czy filmów, to grupa, do której należy Piotr, który według wstępnych ustaleń został brutalnie pobity w weekend. Superbohaterowie są bardzo aktywni: między innymi odwiedzają dzieci w koszalińskim szpitalu, kwestują na rzecz potrzebujących, czy przeprowadzają animacje dla najmłodszych podczas festynów i pikników.

- Piotrek jest w dalszym ciągu nieprzytomny, ale mamy nadzieję, że z tego wyjdzie - powiedziała nam Sabina Ogórkiewicz-Baran, współorganizatorka marszu, a na co dzień nauczycielka w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu. - Zdecydowaliśmy, że zorganizujemy ten marsz, bo nie ma naszej zgody na przemoc. Marsz już zgłosiliśmy na policję, to już oficjalne wydarzenie, które będzie odpowiednio zabezpieczone. Będziemy szli w ciszy trasą od ratusza do szpitala - dodała.