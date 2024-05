Martwy bocian leżał na ulicy w Mścicach. Został postrzelony?

Jeszcze około godziny 5 na pewno go tu nie było, ale już zaraz po godzinie 6 rano zauważyła go sąsiadka - opowiada nam pani Katarzyna.

- Ptak zasiedlał od wielu lat gniazdo tuż obok, wraz ze swoją bocianią rodziną. Niestety, teraz jest martwy, cały we krwi, chyba ktoś go postrzelił. Smutny to obraz, płakać się chce.