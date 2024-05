Matura 2024. Egzamin z języka angielskiego nie zaskoczył maturzystów

- Myślę, że tegoroczna matura z angielskiego na poziomie podstawowym nikogo nie zaskoczyła, był to standardowy układ, zarówno w części „ze słuchu” i w części pisemnej, gramatycznej i ze stosowania środków językowych – mówi szczecinecki anglista Rafał Romanowski, właściciel szkoły językowej Old School of English.

- Na koniec maturzyści mieli zadanie, czyli stworzyć wpis na blog o samodzielnej wycieczce, o tym dlaczego na nią pojechali, co się wydarzyło, jakie pamiątki kupili itp.. Mieli po polsku dokładnie opisane, co ma ten wpis zawierać. Standard, do tego także co roku maturzyści się przygotowywali. Z zebranych na szybko opinii wśród zdających wynika, że ci przygotowujący się do matury na poziomie rozszerzonym oceniają jako łatwą, zaryzykowałbym nawet, że - w skali od najłatwiejszej 1 do najtrudniejszej 10 - na jeden. Dla tych, którzy przygotowywali się, aby zdać język na poziomie podstawowym mogło to oczywiście stanowić pewne wyzwanie, bo nigdy nie jest tak, że siada się do egzaminu z marszu i dobrze się go zdaje - ocenia nauczyciel.