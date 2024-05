Matura 2024. Jak uczniowie oceniają egzamin pisemny z języka polskiego? [WIDEO]

Dd egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, rozpoczęły się tegoroczne egzaminy maturalne. W województwie zachodniopomorskim do egzaminu dopuszczonych zostało 9582 maturzystów. Egzamin (zgodnie z formułą 2024, do której podeszła większość uczniów) trwał 240 minut. By ją zdać, uczniowie muszą zdobyć minimum 30 procent punktów.

Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy, nie ukrywali, że spodziewali się, że będzie trudniej. W części testu historyczno-literackiego zdający musieli odpowiedzieć na pytania związane m.in. z „Mitologią” Jana Parandowskiego oraz „Trenem X” Jana Kochanowskiego. Pojawił się fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Potopu” Henryka Sienkiewicza”, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego czy plakat do przedstawienia „Kordiana” według Juliusza Słowackiego.