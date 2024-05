Matura 2024. Język polski rozpoczyna egzaminacyjny maraton

Aleksandra Stemplewska, polonistka ze szczecineckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Elżbiety w Szczecinku: - Ten rok jest drugim, gdy matury odbywają się w nowej formule, więc większych niespodzianek się nie spodziewamy - mówi.

- Znany jest kanon lektur czy pytania jawne do części ustnej. Oczywiście, można się spodziewać, że na pisemnym w teście literacko-historycznym będzie coś z „żelaznego” zestawu, jaki pojawia się co roku, a więc „Wesele”, „Kordian”, „Dziady” czy „Lalka”. Na grudniowym egzaminie próbnym dobrze zapoznaliśmy się z tym, czego można się spodziewać i jeżeli poziom trudności będzie podobny teraz, to jestem optymistką.