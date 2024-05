Matura 2024. Matematyka mile zaskoczyła tegorocznych maturzystów [WIDEO]

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 46 punktów: 29 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte. Aby zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym, uczeń musi otrzymać minimum 14 punktów.

- Reakcje uczniów wychodzących z egzaminu zależały od kierunków, tam, gdzie matematyka była nauczana na poziomie rozszerzonym, panuje zgodna opinia, że zadania w tym roku na poziomie podstawowym były normalne i raczej nie sprawiały trudności - mówi Monika Szymańska, nauczyciel matematyki i zarazem dyrektor największej szczecineckiej szkoły średniej, czyli Zespołu Szkół nr 1 im. KEN.

- Tam, gdzie matematyki uczniowie mieli w szkole mniej, zdania były już bardziej podzielone i tam jest więcej obaw co do wyników. Powtarzały się opinie, że arkusz standardowy zawierał zadania, których się uczyli i nie byli zaskoczeni. Oczywiście inaczej możemy to oceniać my, nauczyciele, inaczej oni. Jeżeli byli wyuczeni, tak jak my staraliśmy się im tę wiedzę przekazać, to powinni zdać.