Medalowe mistrzostwa siłaczy Rufiana Jankowo w Złotoryi [ZDJĘCIA]

Zmagania odbyły się w dniach 11 -12 listopada w miejscowości Złotoryja (woj. dolnośląskie). Do rywalizacji przystąpiło ponad 300 zawodników z Polski, Czech, Węgier, Ukrainy i Niemiec, a wśród nich Mariusz Rufkiewicz, Mateusz Rufkiewicz i Leszek Pasieka, czyli ekipa z naszego regionu.

Na początek ponad 180 zawodników przystąpiło do wyciskania sztangi leżąc. Zawodnik Rufiana Jankowo, Mateusz Rufkiewicz, rywalizował w kategorii senior do 90 kg. Ostatecznie stanął on stanął na trzecim stopniu podium z zaliczonym ciężarem 197,5 kilogramów. Leszek Pasieka w kategorii wiekowej 60-69 lat zdobył złoty medal z wynikiem 167,5 kg, wyprzedzając drugiego zawodnika o 7,5 kilograma.