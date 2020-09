Międzyzdroje miały swojego Judyma. Był Niemcem, uratował wielu Polaków

Maria Wedlerska przyjechała do Międzyzdrojów tuż po zakończeniu wojny. Ona i jej pierwszy syn zawdzięczają mu życie. – Poród odbył się z poważnymi komplikacjami – wspomina. – Wymagał trudnego zabiegu chirurgicznego. Doktor czuwał nade mną cały czas, choć nie musiał, aż do wybudzenia. Jej mąż, Mieczysław, był chory na serce. W wyniku przeżyć na wojnie miał – tak to ujęła pani Maria, „wodę w boku". – Tylko dzięki kuracji doktora mąż wyzdrowiał – twierdzi.

Dr Trost ratował życie w warunkach nie- sprzyjających, bez środków lekarskich, posiłkując się swoją ogromną wiedzą.

Ilona Nolting, córka przedwojennego właściciela kina, Emila Grundmanna, opowiedziała pani Barbarze historię jej syna, który został raniony odłamkiem bomby w nogę.

– Ta noga według lekarzy powinna być amputowana – opowiada. – Zdesperowana Ilona pobiegła z dzieckiem na rękach do dr. Trosta błagać o cud. Mieszkał na końcu Międzyzdrojów, było więc daleko, ale co to dla matki. Doktor zbadał chłopca i stwierdził, że amputacja to kalectwo na całe życie i spróbuje coś zrobić. Opatrzył rany i przyrzekł, że jeszcze tej samej nocy przyjdzie zobaczyć malca. Przyszedł w nocy, a później nad ranem. Każdego dnia odwiedzał dom Noltingów trzy razy dziennie. Noga synka pani Ilony został uratowana. Na początku maja doszło do tragedii. Sprawcami byli czerwonoarmiści. Pani Barbara opowiada o tym enigmatycznie. Gdy Ilona Nolting z synem przyszła do doktora na zmianę opatrunku, był „cały zielony na twarzy". Wciągnął ją szybko do gabinetu. Gdy spytała, co się dzieje, wskazał tylko na piętro i wyszeptał:

– Mają moją żonę i córkę. Rosjanie zgwałcili je.