Miejskie stypendia w zakresie kultury. Najpierw szkolenie, potem nabór

Wcześniej jednak, bo w czwartek 16 listopada o godz. 18.00 w Kawiarni Powidoki (ulica Piłsudskiego 4) odbędzie się maraton pisania wniosków stypendialnych. To dobra okazja, by dowiedzieć się, co należy zrobić, aby poprawnie złożyć wniosek i skonsultować swój pomysł. W szczegóły uczestników maratonu wprowadzi Natalia Sulima, inspektor w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Wysokość stypendium na działania twórcze może wynieść od 2000 do 6000 złotych, na upowszechnianie kultury od 1000 do 5000 zł oraz na opiekę nad zabytkami w wysokości od 3000 do 7000 złotych. Do tej pory, czyli od 2020 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja naboru, stypendia otrzymało 29 osób w łącznej kwocie 160 tysięcy złotych.

Dodatkowe informacje oraz formularz wniosku znaleźć można na stronie internetowej: www.koszalin.pl/pl/page/formularze-do-pobrania-1. Na pytania odpowiedzą również pracownicy Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 18 (tel. 94 348-87-14).

Jakie przykładowe miejskie stypendia w zakresie kultury przyznane zostały w tym roku? Alina Moś - Kerger otrzymała wsparcie na realizację projektu pod nazwą "Napisanie sztuki teatralnej inspirowanej postacią Ewy Larysy Krause", Krzysztof Rećko Rapsa na realizację projektu "Wystawa jubileuszowa pt. Podróże" czy Maciej Mazurkiewicz na realizację projektu "Ceramiczny mural". Andrzej Kuczkowski dostał stypendium, by zrealizować projekt "Kryminalny Koszalin" a Szymon Borys na realizację projektu "Karl Adolf Lorenz (1837 - 1923). Koncerty - prelekcje w 100 rocznicę śmierci koszalińskiego kompozytora".