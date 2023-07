Mielno to nie tylko plaża. Wiele osób decyduje się na spacery. Jakie atrakcje czekają na turystów? [ZDJĘCIA]

Wszyscy spacerujący główną ulicą kurortu tradycyjnie mogą spotkać wiele stoisk, na których możemy kupić nie tylko plażowe gadżety, jak ręczniki, stroje kąpielowe, okulary do pływania, dmuchane zabawki, gumowe piłki, ale i pamiątki znad morza. Hitem tegorocznych wakacji są pluszowe gęsi, stworzone na podobieństwo popularnej na TikToku gęsi o imieniu Pipa. Maskotki różnią się swoją wielkością i co za tym idzie - ceną.

Prognoza pogody na sobotę

Choć sobota rozpoczęła się słonecznie i pięknie, to już w najbliższych godzinach w naszym regionie zrobi się pochmurnie, deszczowo i burzowo. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po południu pojawią się chmury, które przyniosą miejscami przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 45 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, nad morzem około 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.