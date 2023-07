Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 17.07.2023

Nowe cenniki nad morzem

Za nami czerwcowy długi weekend, podczas którego do nadmorskich miejscowości wypoczynkowych zjechało wielu turystów. W tym czasie otwartych już było wiele restauracji, bistro i budek z wszelkiego rodzaju jedzeniem. Widać wyraźnie, że cenniki w większości z nich, jeśli nie we wszystkich, zmieniły się w porównaniu z zeszłym rokiem.

Ile za rybę z frytkami?

Za zestaw ryba z frytkami i surówką w 2022 roku trzeba było zapłacić 25-30 złotych, a w tym roku kosztuje on już... 38 złotych. Choć udało nam się znaleźć także punkt, w którym taki zestaw kosztował 33 złote. I to tuż przy głównym wejściu na plażę.

Ceny zestawów obiadowych

Szybka zapiekanka i deser

Desery? Najpopularniejsze gofry z owocami i bitą śmietaną kosztują między 16 a 20 złotych. Za lody świderki, w zależności od wielkości porcji, zapłacić trzeba najczęściej 10, 12, bądź 13 złotych (mały / średni / duży).

To oczywiście tylko mały wycinek tego, co i za ile można zjeść nad morzem. Po więcej informacji zapraszamy do naszej fotogalerii, w której znajdziecie cenniki z restauracji, bistro, kawiarni i budek w nadmorskim Mielnie.