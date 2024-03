Mieszkańcy boją się, że koszaliński "Związkowiec" runie. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt [ZDJĘCIA]

Na terenie toczą się prace, ciężki sprzęt odsłonił konstrukcję dolnych pięter budynku. Sąsiedzi martwią się, że zostanie naruszona konstrukcja i budynek runie. Byliśmy na miejscu sprawdzić, czy ich obawy są uzasadnione.

Aleksandra Ziółkowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie, mówi, że na miejscu są inspektorzy: - Co do zasady w sytuacji gdy nie zapadła jeszcze prawomocna decyzja o zgodzie na rozbiórkę to wykonawca może na budowie usuwać tylko elementy zagrażające bezpieczeństwo — tłumaczy. I obiecuje, że inspektorzy sprawdzą, czy właśnie takie prace się toczą i czy są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną.