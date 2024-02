Mieszkańcy chcą dojechać do szpitala. - Tylko jak? MZK nas zawodzi - mówią

Zenon Kasprzak, emerytowany koszaliński nauczyciel, mieszka przy ulicy Żeromskiego. Ta wchodzi w skład Osiedla 4 Marca, które funkcjonuje w ramach spółdzielni mieszkaniowej „Nasz Dom”.

- To jedno ze starszych koszalińskich osiedli, dużo mieszka tu emerytów i rencistów, czyli ludzi, dla których stała opieka medyczna jest sprawą bardzo ważną - mówi pan Zenon. - W ramach tej opieki niezwykle istotny jest dobry i wygodny dojazd do szpitala. I przez lata taki dojazd był, bo kursujący od nas do szpitala miejski autobus nr 10 jeździł z taką częstotliwością, że bez problemu dojeżdżaliśmy tam wtedy, kiedy tego potrzebowaliśmy. Niestety, to się zmieniło i teraz to połącznie zostało nam praktycznie odebrane - skarży się Zenon Kasprzak.

Chodzi o to, że choć „dziesiątka” kursuje nadal to robi niezwykle rzadko. - W ciągu dnia z naszego przystanku odjeżdża tylko cztery razy! O 7 z minutami, chwilę po 8 i o 14.30 i 15.30. A przecież większość wizyt i zabiegów zaplanowanych jest w godzinach przedpołudniowych! Co więc mamy zrobić? Ja z racji wieku nie prowadzę już samochodu, żona też nie. Zostają nam taksówki. Ale to bardzo dużo kosztuje i nas oraz naszych sąsiadów zwyczajnie na to nie stać. Żona jeździła taksówkami na zabiegi rehabilitacyjne to zapłaciła łącznie ponad 200 zł. Czy to naprawdę taki kłopot dla miasta, aby ulżyć starszym mieszkańcom i uruchomić kilka połączeń więcej? Przed pandemią i remontami dróg, które były w pobliżu, takie kursy były, a teraz nie ma - mówi Zenon Kasprzak.