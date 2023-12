Mikołajki na sportowo w Koszalinie. Udział wzięło ponad 1300 dzieci [ZDJĘCIA, WIDEO]

To były kolejne koszalińskie Mikołajki na Sportowo. Udział w zabawie wzięło ponownie ponad 1300 dzieci z koszalińskich przedszkoli publicznych, ale również sportowcy, piłkarki ręczne Młynów Stoisław Koszalin oraz piłkarze ręczni E.Link Gwardii Koszalin.

- To wydarzenie organizujemy już od wielu lat, właściwie na stałe weszło do kalendarza naszych wydarzeń - mówi Monika Tkaczyk, szef Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie, współorganizatorka imprezy. - Jak zwykle jest sporo uśmiechu, a o to przecież w tym wszystkim chodzi - podsumowała.