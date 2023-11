Miliony na inwestycje w regionie koszalińskim. Piesi i rowerzyści w regionie mają czuć się bezpieczniej

- Całe zadanie kosztowało 160 tysięcy złotych, a dofinansowanie ponad 129 tysięcy. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa jest to istotna inwestycja. Ten odcinek prowadzi do jednego z zakładów pracy w Nowych Bielicach. Panuje tu spory ruch. Sugestii od mieszkańców, czy radnych, by coś tu zmienić, było sporo. Udało się. To zadanie resztą już wykonaliśmy, a kwota dofinansowania będzie refundacją wydatków już poniesionych. Myślimy już o 2024 roku, który, jeśli chodzi o inwestycje w naszej gminie, zapowiada się przełomowo. Budżet na inwestycje wynosi ponad 25 milionów złotych przy całkowitym budżecie na poziomie 71 mln złotych. Zdecydowana większość tej kwoty to wydatki infrastrukturalne związane z budową dróg. Czeka nas boom inwestycyjny. Obyśmy tylko zdołali wszystko zrobić i sprzyjała nam sytuacja gospodarcza. Mam tu na myśli głównie dostępność materiałów budowlanych. Zdecydowana większość zadań jest zresztą zakontraktowana, rozpoczęta lub przygotowywana, co daje nadzieję na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem - dodał wicewójt.