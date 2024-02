Miliony na szpitale w województwie zachodniopomorskim. Najwięcej trafi do Koszalina

Samorząd województwa zachodniopomorskiego przeznaczył z własnego budżetu około 8 mln złotych na szpitale. - W tym roku w tej części województwa inwestycje sfinansowane z tej puli będą warte ponad 4 mln zł, z czego 3,8 mln pochodzi z budżetu województwa – mówił Marszałek Olgierd Geblewicz i zdradził, że pieniądze trafią głównie na nowy sprzęt, bo ten szybko się zużywa i „starzeje”.

Największym beneficjentem jest Szpital Wojewódzki Koszalinie, który kupi aparat RTG z ramieniem „C” z pływającym stołem do zabiegów chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej i urologii, do tego przystosuje też potrzebne pomieszczenia – cały koszt to 2 mln zł, a dotacja marszałkowska to niemal cała potrzebna kwota, Szpital jako wkład własny przeznaczy na zakup 50 tys. złotych.