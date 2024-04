Młyny Stoisław Koszalin wracają do swojej hali. W sobotę mecz z Piotrcovią

- W okresie świątecznym było trochę odpoczynku, ale ostatnie dwa tygodnie solidnie przepracowaliśmy, bo wiemy, że musimy poprawić grę w ataku pozycyjnym, dołożyć do niego atak szybki i ograniczyć liczbę błędów własnych. Fajnie to wyglądało w ostatnich dniach na treningach. Jesteśmy więc zwarci, gotowi i bojowo nastawieni do sobotniej rywalizacji - powiedział dla oficjalnej strony klubowej trener Przybylski.