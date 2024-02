Młyny Stoisław Koszalin awansowały do turnieju finałowego Pucharu Polski [ZDJĘCIA, WIDEO]

Szczypiornistki z Koszalina i Elbląga spotkały się po raz drugi na przestrzeni 11 dni w hali przy ul. Śniadeckich. I po raz drugi pewne zwycięstwo odniosły gospodynie meczu. W ligowym starciu było 38:27. W pucharowym rozmiary wygranej były nieco mniej okazałe, ale dominacja podopiecznych trenera Krzysztofa Przybylskiego nie podlegała dyskusji.

Mecz od początku toczył się pod dyktando koszalinianek. Wprawdzie wynik otworzyła już w 1. minucie Aleksandra Wiśniewska, ale w odpowiedzi po dwa razy trafiły Marcelina Polańska i Gabriela Urbaniak (4. - 4:1). Aż trzy skuteczne interwencje do tego momentu miała na koncie bramkarka Młynów, Natalia Filończuk. Dwie kolejne kontry, zakończone golami Urbaniak podwyższyły przewagę do 4 goli (9. - 7:3). Start zdołał jeszcze odpowiedzieć trzema trafieniami na 7:6, ale był to ostatni tak bliski kontakt między zespołami w tym meczu. Seria celnych rzutów Anny Mączki zwiększyła różnicę do 4 goli, a w ostatnich 8. minutach przed przerwą koszalinianki jeszcze ją podwoiły!