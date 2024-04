Ligowe emocje w środku tygodnia. Młyny Stoisław Koszalin zagrają dziś z MKS Urbis Gniezno

Podopieczne Bożeny Karkut (prowadzi zespół od 2000 roku!) wywalczyły dotąd 67 z 69 możliwych do zdobycia punktów i na pięć kolejek przed końcem rozgrywek są poza zasięgiem rywalek.

Zespoły walczące o miejsca 1-6 dotarły do półmetka rozgrywek. Jeszcze przed rewanżami zapadło najważniejsze rozstrzygnięcie w tej grupie. Dzięki niedzielnej wygranej w Lublinie, KGHM Zagłębie Lubin zapewniło sobie piąty w historii i czwarty z rzędu tytuł mistrzowski.

Popularne Pszczółki zajmują 4. miejsce i niżej już w tabeli nie będą. Ich przewaga nad Młynami wynosi 17 punktów, a do zdobycia zostało tylko 15. Gnieźnianki wciąż mają prawo marzyć o miejscu na podium. Do odrobienia jest 7 pkt do KPR Gminy Kobierzyce. Zadanie arcytrudne, ale dopóki piłka w grze...

W tym sezonie zespół z Gniezna jest niewygodnym rywalem dla Młynów. W trzech wcześniejszych starciach, za każdym razem górą były Pszczółki. W sezonie zasadniczym Młyny uległy im 19:26 (wyjazd) i 21:30 (dom), a w grupie mistrzowskiej 25:27 w hali rywalek. Wynik tego ostatniego meczu pokazuje, że zespół Krzysztofa Przybylskiego jest w stanie powalczyć z MKS.