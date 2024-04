Zwycięski powrót Młynów Stoisław Koszalin [ZDJĘCIA, WIDEO]

Po raz ostatni w hali przy ul. Śniadeckich koszaliński zespół zagrał 24 lutego, jeszcze w sezonie zasadniczym. Rywalizację w grupie mistrzowskiej rozpoczął od czterech wyjazdów, a później była miesięczna przerwa dla reprezentacji Polski.

- Miałyśmy ostatnio sporo meczów na wyjeździe. Fajnie jest znów zagrać przed swoją publicznością - mówił po meczu Marcelina Polańska, dla której był to także powrót po kontuzji, która wyłączyła ją z trzech spotkań. - Cieszymy się z wygranej, bo to był bardzo ważny mecz dla nas z bezpośrednim rywalem w tabeli. Od początku narzuciłyśmy swoje tempo, swój styl grania. Świetnie wyglądało to w obronie, skutecznie kończyłyśmy atak. W końcówce meczu wkradło się lekkie rozluźnienie, ale 3 punkty są dla nas - dodała.