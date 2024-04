Mord Katyński. W Koszalinie uczczono pamięć ofiar sowieckiego ludobójstwa [ZDJĘCIA]

Rosjanie w Polsce i Europie środkowej - Jak Sowieci "wyzwalają"

Do Polski Moskale „wkroczyli” w 1939 r., wrócili w 1944/45 r. Na Węgry w 1956 r., do Czechosłowacji w 1968 r., współcześnie do Czeczenii, Gruzji, potem na Krym,...