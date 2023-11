Na gruntowny remont ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie trzeba będzie poczekać. Pozostają doraźne naprawy [ZDJĘCIA]

- Jak widać, jestem osobą z niepełnosprawnością, poruszam się z balkonikiem - powiedziała nam pani Krystyna, która przyjechała do naszej redakcji, by zgłosić problem na tej ulicy. - Mam ponad 70 lat, ale staram się żyć aktywnie. Jestem działkowiczką i z tego powodu muszę pokonywać ten odcinek. No i przewróciłam się na nierównej nawierzchni właśnie na tej ulicy. Ruch jest tam spory - uczniowie, nauczyciele, działkowcy, klienci i pracownicy Motoparku, kursanci. I mimo tego ulica ta, pomiędzy torem kartingowym a szkołą, jest zapomniana przez Boga, nie remontowana od lat. Dlatego proszę o interwencję w tej sprawie - dodała koszalinianka.

W ratuszu usłyszeliśmy, że ten odcinek nie jest na razie priorytetem. - Mamy w Koszalinie szereg pilnych inwestycji zgłaszanych nam na przykład przez rady osiedli. Nie oznacza to jednak, że o tej ulicy zapominamy. Na bieżąco będziemy łatać tam dziury, by ruch odbywał się bez większych przeszkód. To na razie wszystko, co możemy zrobić w najbliższym czasie - powiedział nam Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina.