Na koszalińskiej giełdzie w niedzielę jak na lodowisku - skarży się Czytelniczka

- Masakra. Zamiast patrzeć co na straganach, to szukałam miejsca, gdzie bezpiecznie nogę bezpiecznie postawić — żali się czytelniczka, która na giełdzie była koło godziny 10 rano. - Nie ja jednak. To lodowisko to był główny temat rozmów — mówi. Podobnych sygnałów dotarło do nas więcej.