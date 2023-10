Nadleśnictwo Polanów zaprasza na "Spacer z leśnikiem"

– Zapraszamy na wyprawę na Górę Zamkową. Do przejścia będzie około 6 km. Podejście na Górę Zamkową będzie ciekawe. Znajdziemy tam m.in. miejsce po grodzisku z epoki łużyckiej. Nasza wyprawa, z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych, będzie połączona ze sprzątaniem cmentarza ewangelickiego w Krągu. Tam zbierzemy śmieci i poszukamy pozostałości po starych grobach. Zapalimy symboliczne znicze.

- Tym razem spotykamy się w Krągu, malowniczo położonej miejscowości na trasie z Koszalina, przez Polanów w kierunku Sławna. Tu widzimy się w sobotę przed godziną 11 przy wiatach za Leśniczówką Buszyno (droga na Komorowo). Startujemy o godzinie 11. Całość potrwa ok. dwie godziny – mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów Jacek Todys, który poprowadzi sobotnią wycieczkę.

Nadleśnictwo Polanów zaprasza wszystkich chętnych, nie tylko z gminy Polanów. Może dołączyć każdy, kto chce poznać historię okolicy i spędzić czas na świeżym powietrzu. To kolejny z cyklu "Spacer z leśnikiem", na który nie ma zapisów. Wystarczy zjawić się w miejscu zbiórki, by dołączyć do wycieczki.

A jeżeli zastanawiacie się, jak dojechać na miejsce, wystarczy spojrzeć na mapę i zdjęcia - jadąc od Koszalina skręcamy z głównej drogi w lewo do Leśniczówki Buszyno, i przed Leśniczówką w prawo, w kierunku Punktu Czerpania Wody, tam znajdziecie miejsce zbiórki i zostawicie auto.