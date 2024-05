Najlepsze memy o maturze i maturzystach! Najśmieszniejsze memy o maturze 2024. Jest się czego bać? Matura 2024 na wesoło 10.05.2024

Tym osobom sprzyja szczęście. Dużo rzeczy im się powiodło w życiu i nie zawsze jest to ich zasługa. Osoby o tych imionach to prawdziwi farciarze. Zobacz, czy twoje imię jest na liście! Dawniej…

7 maja rozpoczynają się matury! Na pierwszy ogień poszedł język polski, następnie na maturzystów czekają między innymi matematyka i języki obce. Egzaminy potrwają do 25 maja. Przed maturzystami i ich rodzicami wiele stresu. Czy jest się czego bać? Zobaczcie jak egzamin maturalny i maturzystów widzą internauci. Matura na wesoło. Sprawdź MEMY!

Przy okazji nadchodzących matur nie mogło zabraknąć memów. Zobaczcie, które z nich najbardziej rozbawiły internautów.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się we wtorek, 7 maja 2024 roku o godz. 9.00 i potrwa do godz. 13.00. Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w tym egzaminie, mogą przystąpić do niego w terminie dodatkowym, a więc w poniedziałek, 3 czerwca o godz. 9.00.