Najlepsze MEMY o pizzy! Najśmieszniejsze obrazki na Międzynarodowy Dzień Pizzy. Jedno z ulubionych dań Polaków? 27.04.2024

Śmiało można powiedzieć, że pizza należy do ulubionych dań Polaków. Gdy jesteśmy w gronie znajomych, na imprezie, co najczęściej zamawiamy do jedzenia? Właśnie pizzę! Polacy lubią z pizzą eksperymentować, dodają do niej dodatki, które wydają się zupełnie nie pasujące. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą o pizzy wiele MEMÓW i innych śmiesznych obrazków. Już 9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy, więc okazji do zjedzenia pizzy oraz... śmiechu nie zabraknie! Zobaczcie najlepsze MEMY o pizzy!

