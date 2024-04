Najlepsze trasy rowerowe w okolicach Koszalina na weekend i majówkę 2024. Sprawdź, gdzie wybrać się na krótką wycieczkę 26.04.2024

Wycieczka rowerowa w okolicach Koszalina. Oto nasze propozycje!

Majówka 2024. Sprawdź nasze propozycje na krótki wyjazd!

Zagroda Jamneńska

W ramach rekonstrukcji historycznej zagrody jamneńskiej z XIX w. zwiedzić można dwa budynki - muzealny i edukacyjny. Budynek muzealny jest odpowiednikiem chałupy - chaty mieszkalnej z XIX wieku, która pełni funkcję ekspozycji - jest to miejsce na prezentację codziennego życia. Drugi budynek - edukacyjny, to obiekt gospodarczy i tym samym stanowi rekonstrukcję budynku gospodarczego z XIX wieku. Organizowane są tam warsztaty i prelekcje.

Godziny otwarcia Muzeum i Zagrody

Od 1 września do 31 maja czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-16.00. Od 1 czerwca do 31 sierpnia czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00. Piątek jest dniem bez opłat za wstęp na wystawę stałą.