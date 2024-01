Najmłodszych pacjentów koszalińskiego szpitala odwiedzili wyjątkowi goście

Superbohaterowie, którzy odwiedzili najmłodszych podopiecznych koszalińskiego szpitala, to wyspecjalizowani technicy dostępu linowego, którzy po raz kolejny wspierają Orkiestrę Jurka Owsiaka. Dzieci witały ich z uśmiechami. I o to chodziło! Bo alpiniści przemysłowi podczas tej akcji wspierają WOŚP i „malują” uśmiechy na buziach małych pacjentów. - Pięć minut ich uśmiechu jest warte każdej ceny, każdego wysiłku, by choć na chwilę zapomniały o tym, że są w szpitalu, że są chore – mówią alpiniści.



Mali pacjenci czekali na superbohaterów od rana. Przygotowali dla szczególnych gości kolorowe laurki. Swoich idoli mogli oglądać przez okna oddziałów, ale też bezpośrednio na oddziale. To były ogromne emocje i radość!



- Z naszej strony dziękujemy pomysłodawcom za inicjatywę, która dała ogromną garść szczęśliwych chwil naszym małym pacjentom. Superbohaterowie nie tylko przygotowali dla nich arcyciekawy pokaz, ale też upominki. Jeszcze raz bardzo dziękujemy w imieniu dzieci przebywających na oddziałach pediatrycznych - mówi Marzena Sutryk, rzecznik koszalińskiego szpitala.

Akcja „Alpiniści dla WOŚP” jest prowadzona w całym kraju w 32 szpitalach. Towarzyszy jej internetowa zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP. Dzięki poprzednim edycjom i zaangażowaniu alpinistów w szpitalach w całej Polsce, udało się zebrać około 55 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry.