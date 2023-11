Najpierw urzędnicy, potem pilarze. Drzewa przy I LO w Koszalinie do wycinki

- Trwają procedury, a te są czasochłonne - powiedział nam Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina.

- Najpierw opinię musi wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jednak, by to zrobić, musi przeprowadzić badanie terenowe, bezpośrednio zapoznać się ze stanem tych drzew. Następnie opinia trafia do Urzędu Marszałkowskiego, który na jej podstawie wydaje decyzję. I dopiero wówczas możemy działać - dodał.

Na razie nie wiadomo, kiedy jednak miałaby zapaść ostateczna decyzja, a tym samym zielone światło do rozpoczęcia prac związanych z usunięciem drzew. Póki co cztery lipy rosnące obok gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie nie zostaną wycięte, ale wygląda na to, że to kwestia czasu. Drzewa są w złym stanie i zagrażają bezpieczeństwu. W planach są jednak nasadzenia zastępcze.