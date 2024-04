Najśmieszniejsze memy o weselu. Uśmiejesz się do łez. Sprawdź, jak z wesel żartują Internauci 27.04.2024

- A teraz idziemy na jednego - to z pewnością piosenka, którą zna każdy weselnik. I każdy zna do niej kroki. ;) To jeden z wielu dowcipów na temat wesela i weselników. Czy on także pojawia się na memach o weselu?

Z pewnością temat picia alkoholu pojawia się bardzo często w memach o weselach, podobnie jak i wujkowe tańce po kilku głębszych. A co jeszcze? Pieniądze, które trzeba wydać, aby wesele zorganizować. I tutaj pojawia się fundamentalne pytanie - czy warto?

Podobnie, jak i skład listy gości. Czy na wesele trzeba zapraszać wszystkie ciotki i wujków, których nie widziało się połowę życia? To jeden z wielu dylematów, z którym zmierzyć się musi para młoda.

O czym jeszcze są memy weselne? Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii.