Narodowe czytanie w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej [ZDJĘCIA]

Koszalińskie czytanie rozpoczął tradycyjnie już prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Wraz ze swoim zastępcą Przemysławem Krzyżanowskim przeczytali fragment powieści ożywionej dyskusji ojca i syna - Benedykta i Witolda Korczyńskich.

Po nich na fotelach na tarasie "Pod Bookiem" zasiedli Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego i Jan Kuriata, przewodniczący rady miejskiej. Zaproszeni goście wcielili się z kolei w rolę Justyny Orzelskiej i Jana Boharytowicza.

- Już trzeci raz została zaproszona do wspólnego czytania. Myślę, że to jest wspaniała inicjatywa zachęcająca przede wszystkim młodych ludzi do czytania książek, lektur - powiedziała nam Katarzyna Królczyk, dyrektor AP w Koszalinie. - W tym roku czytamy "Nad Niemnem", to wspaniała powieść, która mi się bardzo podoba. Ma bardzo charakterystycznych bohaterów, pełna jest pięknych opisów przyrody i nawiązuje do ważnych wątków historyczno-patriotycznych - do Powstania Styczniowego.