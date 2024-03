Nasi na Mistrzostwach Świata w Pływaniu Zimowym w Tallinie. Przywieźli sporo medali [ZDJĘCIA]

- Rywalizacja przebiegała w ekstremalnych warunkach - opowiada nam Aldona Prusinowska, zawodniczka z Mielna, zdobywczyni trzech medali, w tym jednego złotego.

Pływanie lodowe - przypomina - to pływanie na specjalnie przygotowanych torach na otwartym akwenie, w którym temperatura wody nie powinna przekraczać 5 stopni Celsjusza.

Ostatnie mistrzostwa w Estonii, w których uczestniczyło 1452 pływaków z blisko 40 krajów, zostały zdominowane przez biało-czerwonych. - Warunki, w jakich startowali zawodnicy były naprawdę wyjątkowe. Temperatura Bałtyku wahała się pomiędzy 0,7 a 1,9 stopni Celsjusza, a odczuwalna była jeszcze niższa, ze względu na silny wiatr i śnieg. Temperatura w nocy spadała do minus 8 stopni Celsjusza, a w dzień do minus 3 stopni Celsjusza. Powiedzieć, że były to warunki trudne i niecodzienne, to nie powiedzieć nic, jednak takie są właśnie uroki tej nietypowej dyscypliny, w której – jak widać – Polacy czują się znakomicie - słyszymy.

Zawodnicy z mieleńskiego klubu Eskimos zdobyli łącznie 6 medali. Aldona Prusinowska zajęła dwa razy drugie i raz pierwsze miejsce, zdobywając dwa srebra i jedno złoto, a Zbigniew Choiński zajął trzy razy trzecie miejsce, przywożąc do Mielna trzy brązowe medale.