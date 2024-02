Nazwy ulic w Koszalinie są źle oznakowane? "Problem jest w całym mieście" - twierdzi nasz Czytelnik

- O ile z numeracją większych problemów nie ma, bo zarządcy i właściciele nieruchomości tego pilnują, o tyle brakuje moim zdaniem znaków pionowych i tablic informacyjnych na budynkach zawierających nazwy ulic. Jest sporo osób, głównie seniorów, które nie używają smartfonów do nawigacji. Ludzie ci, chcąc trafić w jakieś miejsce, rozglądają się po budynkach. I trafiają w pustkę. Oznaczeń z nazwami konkretnych ulic jest po prostu za mało i sugeruję, by coś w tej sprawie zmienić. Konkretnych lokalizacji nie wskażę, gdyż jest to według mnie ogólny problem w całym Koszalinie - podsumowuje koszalinianin.

- Nasi pracownicy przejadą się po mieście, zobaczą, czy faktycznie tego oznakowania poziomego brakuje - zapewnia Marcin Żełabowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.