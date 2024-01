Nie taki defibrylator straszny jak nam się wydaje [WIDEO]

Defibrylator AED jest bardzo prosty w obsłudze i zaprojektowany dla osób bez medycznego wykształcenia, ale to niezwykle zaawansowane technologicznie urządzenie, które bardzo dokładnie analizuje rytm serca osoby poszkodowanej. Jeżeli zostanie wykryty jeden z rytmów defibrylacyjnych – migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna – system powiadamia o tym komendą głosową oraz instruuje, jakie czynności należy wykonywać. Jeżeli natomiast nie ma potrzeby wyzwolenia impulsu, AED wspomaga proces resuscytacji, informując ratownika o czynnościach, jakie ten powinien wykonać.

- Kurs pierwszej pomocy z obsługą AED nie jest konieczny do obsługi urządzenia. - mówi ratownik. - Choć oczywiście gorąco nakłaniam wszystkich do tego, by taki kurs choć raz w życiu zrobili.