Ratownik medyczny Tomasz Molesztak: Defibrylator mówi, jak ratować życie [WIDEO]

- W mieście ekipa pogotowania potrzebuje statystycznie 10 minut, by dotrzeć na miejsce. Dla osób z zatrzymaniem akcji serca to może być o kilka minut za długo - opowiada ratownik.

Tomasz Molesztak - ratownik i członek inicjatywy „Budka życia” - w rozmowie z nami zdradza, że tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni blisko miejsc, gdzie są zainstalowane defibrylatory, doszło do dwóch akcji zatrzymania krążenia. Poszkodowanych reanimowali ratownicy wezwani na miejsce.

Koszalin jest pokryty siecią prostych w obsłudze i bezpiecznych defibrylatorów AED, kupionych w ramach budżetu obywatelskiego. Choć defibrylatory zainstalowano już kilka miesięcy temu, żaden z nich nie został jeszcze użyty zgodnie z przeznaczeniem. Za to dwa z nich skradziono, jeden kilka dni temu. Policji udało się namierzyć i zatrzymać sprawcę. Jak się okazuje w obu przypadkach był to ten sam mężczyzna.

- Tymczasem użycie defibrylatora w ciągu 3 - 5 minut daje takiemu poszkodowanemu szansę nie tylko na to, by wrócić do życia, ale też odzyskać sprawność.

Dlaczego boimy się korzystać z defibrylatorów AED? Źródłem lęku jest strach, że możemy komuś lub sobie zrobić krzywdę. Tymczasem jest to niemożliwe. Pan Tomasz śmieje się, że pięciolatek byłby w stanie obsłużyć to urządzenie, bo głos lektora mówi dokładnie, co trzeba zrobić.